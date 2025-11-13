Life Science-Forschung für neue Medikamente

Im Westen von Innsbruck hat gestern das „Health Hub“ die Eröffnung gefeiert. In diesen 4000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im West Park sollen zukünftig sogenannte Life Sciences betrieben werden – sprich, Gesundheitsforschung. Das reicht von Medikamentenentwicklung zu Zelltherapie bis zur Frühdiagnostik. Acht Unternehmen sind bisher im Health Hub angesiedelt: da werden Softwares entwickelt und Blutgefäße im Labor gezüchtet. Der Hub ist eine hundertprozentige Tochter der Standortagentur Tirol und soll unter anderem Laborlücken schließen.