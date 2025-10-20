Vorteilswelt
Novartis in Kundl

Pharmakonzern setzt voll auf den Standort Tirol

Tirol
20.10.2025 20:00
Von links: Roland Gander (Novartis), LR Cornelia Hagele, LH Anton Mattle, Steffen Lang ...
Von links: Roland Gander (Novartis), LR Cornelia Hagele, LH Anton Mattle, Steffen Lang (Novartis), Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Stefan Steger (Novartis).(Bild: Novartis)

Eine Biologika-Produktionsstätte von Novartis in Kundl wurde am Montag feierlich eröffnet. Dazu reiste auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer an. Er sieht im Bereich Pharma ein zentrales Thema.

Im nahe gelegenen Schaftenau wurde bereits 2024 eine Zellkulturanlage für die Biologika-Produktion eröffnet. Am Montag folgte in Kundl die Eröffnung einer zweiten derartigen Anlage. Angekündigt hatte der Konzern Novartis die Expansion im Jahr 2023. Die zweite Anlage sei laut den Verantwortlichen „in Rekordzeit fertiggestellt“ worden.

Die neue Anlage hat ein Fermentationsvolumen von 1,8 Millionen Liter pro Jahr. Auf Basis von Säugetierzellen werden darin monoklonale Antikörper und andere Arten von großen Molekülen hergestellt, die zur Behandlung von Autoimmun- oder rheumatischen Erkrankungen und Multipler Sklerose eingesetzt werden.

Zitat Icon

Der Bereich Pharma und Life Sciences wird ein zentrales Thema bei der Entwicklung der Industriestrategie sein, die wir als Bundesregierung mit Nachdruck vorantreiben

Wolfgang Hattmannsdorfer

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

„Dieses Werk steht für die Stärkung des Standortes“
Zur Eröffnung der neuen Anlage kam auch hoher politischer Besuch. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer reiste ebenso an wie LH Anton Mattle und LR Corenlia Hagele. „Unseren Wohlstand werden wir nur halten können, wenn es in unserem Land Wachstum und Innovation gibt. Das neue Werk von Novartis steht insbesondere für Versorgungssicherheit und die Stärkung des Industriestandortes. Der Bereich Pharma und Life Sciences wird ein zentrales Thema bei der Entwicklung der Industriestrategie sein, die wir als Bundesregierung mit Nachdruck vorantreiben“, so der Minister.

Zitat Icon

Es ist erfreulich, dass ein erheblicher Teil der Wertschöpfung des Projekts Tiroler Unternehmen zugutegekommen ist.

Anton Mattle

Bild: Birbaumer Christof

„Eine treibende Kraft für Innovationen“
Anton Mattle ergänzt: „Es ist erfreulich, dass ein erheblicher Teil der Wertschöpfung des Projekts Tiroler Unternehmen zugutegekommen ist. Novartis ist ein wichtiger Partner, ein zuverlässiger Arbeitgeber und eine treibende Kraft für Innovationen.“

Lesen Sie auch:
Roland Gander (links) ist der Geschäftsführer von Novartis in Kundl und Schaftenau.
„Trennung“ von Sandoz
Auftragsbücher voll: „Novartis ist größer denn je“
05.12.2024
250 Millionen Euro
„Sprung nach vorne“ für Novartis in Tirol
24.06.2024

Steffen Lang, President Operations und Mitglied des Novartis Executive Committee, betont, dass „der Novartis-Campus in Tirol einer der technologisch fortschrittlichsten Standorte in unserem Netzwerk ist und ein Beweis für die hohe Kompetenz unserer Teams in Kundl und Schaftenau. Wir haben diese Investition vor zwei Jahren angekündigt, jetzt ist es entscheidend, die Rahmenbedingungen und das regulatorische Umfeld genau im Blick zu behalten“.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
