Pharmakonzern setzt voll auf den Standort Tirol

„Dieses Werk steht für die Stärkung des Standortes“

Zur Eröffnung der neuen Anlage kam auch hoher politischer Besuch. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer reiste ebenso an wie LH Anton Mattle und LR Corenlia Hagele. „Unseren Wohlstand werden wir nur halten können, wenn es in unserem Land Wachstum und Innovation gibt. Das neue Werk von Novartis steht insbesondere für Versorgungssicherheit und die Stärkung des Industriestandortes. Der Bereich Pharma und Life Sciences wird ein zentrales Thema bei der Entwicklung der Industriestrategie sein, die wir als Bundesregierung mit Nachdruck vorantreiben“, so der Minister.