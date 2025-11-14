„Licht ins Dunkel Gala“: Stars für den guten Zweck

Im ORF-Mediencampus am Wiener Küniglberg geht es heute wieder um den guten Zweck. Die diesjährige „Gala für Licht ins Dunkel“ (20.15 Uhr, ORF 2) verspricht jedenfalls Großes, weil einmal mehr alle Menschen in Österreich dazu eingeladen sind, einen Abend lang zu feiern und vor allem zu spenden. In den Dienst der guten Sache stellen sich dazu zahlreiche Promis aus der Unterhaltungsbranche, die für einen lockeren und schwunghaften Abend sorgen.