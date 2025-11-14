„Licht ins Dunkel Gala“: Stars für den guten Zweck

Bei der „Gala für Licht ins Dunkel“ (20.15 Uhr, ORF 2) singen internationale und nationale Superstars für die Spendenbereitschaft der Österreicher. Ein Abend der Superlative, bei dem der Vorjahreswert von 3,04 Millionen Euro Einnahmen gerne übertroffen werden sollte.
Im ORF-Mediencampus am Wiener Küniglberg geht es heute wieder um den guten Zweck. Die diesjährige „Gala für Licht ins Dunkel“ (20.15 Uhr, ORF 2) verspricht jedenfalls Großes, weil einmal mehr alle Menschen in Österreich dazu eingeladen sind, einen Abend lang zu feiern und vor allem zu spenden. In den Dienst der guten Sache stellen sich dazu zahlreiche Promis aus der Unterhaltungsbranche, die für einen lockeren und schwunghaften Abend sorgen.
Angeführt wird das Showprogramm von der Schlager-Hitparadenstürmerin Maite Kelly, die heute Abend ihre brandneue Single „Ich will alles für dich“ präsentiert. 2026 soll es dann nicht nur ein neues Studioalbum geben, sondern auch eine ausladende Tournee inklusive zahlreicher Österreich-Termine. Im Showprogramm darf man sich auch auf die beiden Legenden Nik P. und DJ Ötzi als auch auf die jüngere Generation in Form von Anna-Sophie, Chris Steger und Alexander Eder freuen. Am Spendentelefon versammeln sich Publikumslieblinge wie Silvia Schneider oder Komiker Peter Klien.
1973 ruft der niederösterreichische ORF-Landesintendant Kurt Bergmann „Licht ins Dunkel“ ins Leben – am 24.12. gibt es eine einstündige Radiosendung. 1978 wird eine siebenstündige Live-Fernsehsendung, initiiert von Ernst-Wolfram Marboe, ausgestrahlt. Die „Licht ins Dunkel Gala“ geht erstmals 1979 über die Bühne. Kernpunkt ist bis heute eine 14-stündige Fernsehsendung am Heiligen Abend. 2024 wurden im Zuge der Gala 3,04 Millionen Euro gespendet.
Nicht fehlen darf die traditionelle „Licht ins Dunkel“-Challenge, bei der Sportler zwölf Stunden lang möglichst viel Geld im Studio erradeln – das Finale findet im Rahmen des Hauptabendprogramms statt. Durch den Abend führen als Moderatoren Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann. Die Berichterstattung auf ORF 2 beginnt freilich schon mittags, wenn um 11.30 Uhr und 12.45 Uhr bei zwei Live-Einstiegen sportliche Wettkämpfe gezeigt werden.
Auch hier gilt: Jeder absolvierte Kilometer wird von den sponsernden Teampartnern in Geld umgewandelt. Auf dass die vielschichtige Starpower die Kassen für den guten Zweck zum Klingeln bringen mögen!
