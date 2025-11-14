Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spendengala

„Licht ins Dunkel Gala“: Stars für den guten Zweck

Unterhaltung
14.11.2025 06:00
Andreas Onea und Eva Pölzl gehören zum Moderatoren- Team, das durch die große „Licht ins ...
Andreas Onea und Eva Pölzl gehören zum Moderatoren- Team, das durch die große „Licht ins Dunkel“-Gala führen wird.(Bild: ORF)

Bei der „Gala für Licht ins Dunkel“ (20.15 Uhr, ORF 2) singen internationale und nationale Superstars für die Spendenbereitschaft der Österreicher. Ein Abend der Superlative, bei dem der Vorjahreswert von 3,04 Millionen Euro Einnahmen gerne übertroffen werden sollte.

0 Kommentare

Im ORF-Mediencampus am Wiener Küniglberg geht es heute wieder um den guten Zweck. Die diesjährige „Gala für Licht ins Dunkel“ (20.15 Uhr, ORF 2) verspricht jedenfalls Großes, weil einmal mehr alle Menschen in Österreich dazu eingeladen sind, einen Abend lang zu feiern und vor allem zu spenden. In den Dienst der guten Sache stellen sich dazu zahlreiche Promis aus der Unterhaltungsbranche, die für einen lockeren und schwunghaften Abend sorgen.

Angeführt wird das Showprogramm von der Schlager-Hitparadenstürmerin Maite Kelly, die heute Abend ihre brandneue Single „Ich will alles für dich“ präsentiert. 2026 soll es dann nicht nur ein neues Studioalbum geben, sondern auch eine ausladende Tournee inklusive zahlreicher Österreich-Termine. Im Showprogramm darf man sich auch auf die beiden Legenden Nik P. und DJ Ötzi als auch auf die jüngere Generation in Form von Anna-Sophie, Chris Steger und Alexander Eder freuen. Am Spendentelefon versammeln sich Publikumslieblinge wie Silvia Schneider oder Komiker Peter Klien.

Historie der „Licht ins Dunkel Gala“

1973 ruft der niederösterreichische ORF-Landesintendant Kurt Bergmann „Licht ins Dunkel“ ins Leben – am 24.12. gibt es eine einstündige Radiosendung. 1978 wird eine siebenstündige Live-Fernsehsendung, initiiert von Ernst-Wolfram Marboe, ausgestrahlt. Die „Licht ins Dunkel Gala“ geht erstmals 1979 über die Bühne. Kernpunkt ist bis heute eine 14-stündige Fernsehsendung am Heiligen Abend. 2024 wurden im Zuge der Gala 3,04 Millionen Euro gespendet.

Nicht fehlen darf die traditionelle „Licht ins Dunkel“-Challenge, bei der Sportler zwölf Stunden lang möglichst viel Geld im Studio erradeln – das Finale findet im Rahmen des Hauptabendprogramms statt. Durch den Abend führen als Moderatoren Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann. Die Berichterstattung auf ORF 2 beginnt freilich schon mittags, wenn um 11.30 Uhr und 12.45 Uhr bei zwei Live-Einstiegen sportliche Wettkämpfe gezeigt werden.

Auch hier gilt: Jeder absolvierte Kilometer wird von den sponsernden Teampartnern in Geld umgewandelt. Auf dass die vielschichtige Starpower die Kassen für den guten Zweck zum Klingeln bringen mögen!

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
116.879 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
92.135 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
78.134 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
904 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf