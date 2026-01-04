Vorteilswelt
Traumjob Bim-Fahrer

Ex-Pastor: „Wurde als Nestbeschmutzer beschimpft“

Wien
04.01.2026 06:00
Der Wiener Walter Hirtler schulte mit 63 Jahren zum Bim-Fahrer um – weil er kein Schmarotzer ...
Der Wiener Walter Hirtler schulte mit 63 Jahren zum Bim-Fahrer um – weil er kein Schmarotzer sein wollte.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)

Zu alt zum Hackeln? Von wegen. Walter Hirtler wurde mit 63 Straßenbahnfahrer – und dafür bewundert, wie auch als Nestbeschmutzer beschimpft. Im Interview erklärt er, warum Aufgeben keine Option war und frühe Pension krank machen kann.

Walter Hirtler hat im Zuge der Leiner-Pleite mit 62 Jahren seinen Job verloren. Für den Ruhestand fühlte sich der Wiener Ex-Pastor aber zu jung. Im Sommer 2025 sprach er mit der „Krone“ über seine Beweggründe und Pläne bei den Wiener Linien eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer zu absolvieren. Jetzt – nach Abschluss des Kurses – haben wir ihn erneut zum Gespräch gebeten.

