Ex-Pastor: „Wurde als Nestbeschmutzer beschimpft“

Zu alt zum Hackeln? Von wegen. Walter Hirtler wurde mit 63 Straßenbahnfahrer – und dafür bewundert, wie auch als Nestbeschmutzer beschimpft. Im Interview erklärt er, warum Aufgeben keine Option war und frühe Pension krank machen kann.
Walter Hirtler hat im Zuge der Leiner-Pleite mit 62 Jahren seinen Job verloren. Für den Ruhestand fühlte sich der Wiener Ex-Pastor aber zu jung. Im Sommer 2025 sprach er mit der „Krone“ über seine Beweggründe und Pläne bei den Wiener Linien eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer zu absolvieren. Jetzt – nach Abschluss des Kurses – haben wir ihn erneut zum Gespräch gebeten.
