Die Grippe ist zurück!

Optimale Versorgung des Körpers im Akutfall

Gesund – News
04.01.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Richter Pharma)

Hat sie uns erwischt, benötigt unser Körper jede Menge Unterstützung. Auslöser einer Grippe sind Viren. Die Übertragung erfolgt meist durch Tröpfcheninfektion.

Unser Körper braucht in diesem Moment sehr viel Energie. Vor allem eine erhöhte Körpertemperatur zeigt, dass wir uns Ruhe gönnen sollten, damit sich der Organismus mit voller Kraft auf das Gesundwerden konzentrieren kann. Für diesen Prozess werden erhöhte Mengen an Vitamin C und D sowie vom Spurenelement Zink benötigt, um einen nährstoff-bedingten Mangel durch grippale Infekte auszugleichen. Dafür behält sich der Organismus auch nach Ende des Abwehrkampfes Reserven zurück.

Optimale Versorgung bei grippalen Infekten
Um nicht wieder krank zu werden, ist es daher besonders wichtig, dem Körper in dieser Zeit wertvolle Vitamine und Mineralstoffe zuzuführen. supamun® akut Sticks wurde speziell als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke entwickelt, um den Körper bei grippalen Infekten mit hochdosiertem Vitamin C, Vitamin D3, Zink und aktiviertem Coenzym Q10 (Ubiquinol) optimal zu versorgen.

