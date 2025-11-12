USA nutzten Mohn als Waffe in Afghanistan-Krieg

Hochrangige Beamten wussten nichts davon

Die Operation war so geheim, dass wohl auch einige hochrangige Beamte des Pentagon und des Außenministeriums nichts davon wussten oder nur Gerüchte dazu kannten. Und das, obwohl sie an der Afghanistan-Politik beteiligt waren. Über die Geheimoperation ist insgesamt nur wenig bekannt, man weiß nicht, wie viele Flugzeuge dafür im Einsatz waren und wie viel es kostete. Klar ist nur: Das Programm war äußerst teuer und verschlang das Budget des Crime and Narcotics Center. Es gibt auch keine konkreten Messwerte, wie wirksam die ganze Aktion war.