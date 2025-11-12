Albtraum-Strecke! Norris „muss höllisch aufpassen“

Norris hat jedenfalls keine guten Erinnerungen an Las Vegas. Vor zwei Jahren war er unsanft in der Streckbegrenzung gelandet, im Vorjahr wurde er in Las Vegas nur Sechster. „Auf den normaleren Strecken von Katar und Abu Dhabi wird Lando in Top-Form fahren und schwer zu schlagen sein. Aber in Las Vegas wird man ratzfatz aus dem Konzept gebracht, wenn man nicht voll konzentriert ist“, so Palmer.