Stiefvater wütet: „Du hättest abgetrieben gehört!“

Es war eine Ausnahmesituation, die einen 17-Jährigen nun in St. Pölten vor Gericht brachte. Das ganze Leid und der psychische Druck standen dem Jugendlichen beim Prozess um gefährliche Drohung und Körperverletzung buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Denn seit dem Tod seiner Mutter 2018 hat sich das Verhältnis zu seinem Stiefvater und dessen neuer Lebensgefährtin rapide verschlechtert. Es gab viel Streit, keinerlei Fürsorge, der Bursche war auf sich alleine gestellt. Bis die Situation im August eskalierte: Nachdem der Ziehvater gestohlene Kennzeichen bei ihm gefunden hatte (die er von einem Freund bekommen hatte), schimpfte er ihn einen Schwerverbrecher.