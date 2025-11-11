The thirst goes away
Price hammer! Up to 3.50 euros for tap water
An after-work beer or a white spritzer after work, a leisurely afternoon coffee - or just a glass of water to quench your thirst: Those who treat themselves to this in a pub still have to dig deeper into their pockets. This is shown by a recent study by AK Tirol. It's striking that more and more people are being charged for tap water, sometimes heftily!
This autumn, the Tyrolean Chamber of Labor once again took a close look at drinks prices in pubs and restaurants - a total of 35 establishments in all districts were included in the current survey. The sobering result: "The evaluation shows that the average prices of the drinks surveyed in September 2025 were increased by up to 8.8 percent," according to the consumer advocates.
Tap water increasingly subject to a charge
What is particularly striking is that water is increasingly being charged for. Tap water, mind you! "The days when this was considered a free service for guests are dwindling," say the experts. In September, 18 out of 35 pubs stated that they charge for tap water (51%). Three of these only charge if nothing else is consumed.
In five pubs, the tap water is filtered. Whether this is necessary in view of Tyrol's excellent water quality remains to be seen.
The price range is wide. Half a liter of tap water costs between 50 cents and an incredible 3.50 euros. "The tap water is filtered in five pubs. It remains to be seen whether this is necessary in view of the excellent water quality in Tyrol. The price for 0.5 liters of filtered tap water is up to 3.20 euros.
Alkoholfreie Getränke:
- Ein kleines Glas Cola (0,3l) kostet zwischen 2,90 € und 4,50 €, der Durchschnittspreis liegt bei 3,75 €, das sind im Schnitt 3 Prozent mehr als 2024.
- Eistee in der 0,33‑l-Flasche schlägt mit 2,90 € bis 4,60 € zu Buche, im Schnitt 3,87 € (+ 4,13 Prozent).
- Der Preis für ein Glas Apfelsaft (0,3l) wurde im Schnitt um 5,74 Prozent erhöht, er liegt zwischen 3,10 € und 4,60 €, bei einem Durchschnittspreis von 3,85 €, während ein mit Leitungswasser aufgespritzter Apfelsaft (0,3 l) mit durchschnittlich 3,52 € sogar um 8,8 Prozent teurer geworden ist.
- Mineralwasser (0,33 l) liegt bei 3,43 € im Mittel (+ 4,42 Prozent), der Preis für mit Leitungswasser gemischten Fruchtnektar (0,5 l) stieg um 6,92 Prozent, jener für mit Sodawasser aufgespritzten Fruchtnektar (0,5 l) um 4,98 Prozent.
- Purer Fruchtnektar (0,2 l) kostet zwischen 3 € und 4,60 €, durchschnittlich 3,49 Prozent mehr als im Vorjahr.
Alkoholische Getränke:
- Ein kleines Bier vom Fass (0,3 l) kostet zwischen 3,30 € und 4,70 €, der Durchschnittspreis stieg um 3,92 Prozent.
- Für das große Bier (0,5 l) wird um durchschnittlich 3,38 Prozent mehr, nämlich zwischen 4,20 € und 5,90 €, verrechnet.
- ¼ l Weiß-süß kostet zwischen 3,20 € und 5,10 € (+ 3,92 Prozent).
- ¼ l Weiß-sauer kostet zwischen 2,80 € und 4,90 € (+ 2,73 Prozent).
Bigger price increase for non-alcoholic drinks
According to the quick estimate published by Statistics Austria, the consumer price index (CPI) rose by four percent in September 2025 compared to the previous year. "Drinks prices in Tyrolean pubs show a mixed picture overall: While the average prices of the alcoholic beverages surveyed are in line with the general inflation rate, non-alcoholic beverages in particular are recording significantly higher increases of up to 8.8 percent in some cases," conclude the consumer advocates.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
