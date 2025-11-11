Automobilkonzern bekommt Grazer Batterie-Prüffeld

Die letzten Vorbereitungen für die Auslieferung eines Millionen-Auftrags laufen beim steirischen Technologieunternehmen KS Engineers im Moment auf Hochtouren. Bereits Ende des Jahres liefern die Experten ein neues Batterie-Prüffeld an einen internationalen Automobilkonzern in Mitteleuropa.„Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass Batterietechnologie nicht nur in China entsteht, sondern auch bei uns in Europa - in diesem Fall sogar mit Entwicklungstools aus Österreich“, freut sich KS Engineers-Geschäftsführer Wolfram Rossegger.