Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirischer Landtag

Werner Amon übernimmt Präsidium von Drexler

Steiermark
11.11.2025 09:40
Werner Amon
Werner Amon(Bild: Jauschowetz Christian)

Der Favorit hat das „Rennen“ gemacht: Der Weststeirer Werner Amon wurde heute Früh vom Landesparteivorstand der ÖVP einstimmig zum Nachfolger von Christopher Drexler gekürt. Er wird damit Zweiter Landtagspräsident.

0 Kommentare

Werner Amon, bis zum Regierungswechsel im Vorjahr steirischer Bildungslandesrat und nun Landtagabgeordneter für die ÖVP, galt bereits als Favorit auf die Nachfolge von Christopher Drexler, der die Politik verlässt und in die Privatwirtschaft wechselt. Heute früh tagte der Landesparteivorstand der ÖVP, und für die Loyalität, die der Weststeirer beim Regierungswechsel im Vorjahr zeigte, wurde er nun belohnt: Einstimmig kürten die Schwarzen das ÖVP-Urgestein aus Groß St. Florian zum Zweiten Landtagspräsidenten. Gewählt werden muss er zwar erst im Landtag, aber das ist nur noch Formsache.

„Ich bin überzeugt, dass Werner Amon diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Umsicht und großem Respekt ausfüllen und ein aufmerksamer Hüter der parlamentarischen Arbeit sein wird“, sagte Parteiobfrau Manuela Khom.

Lesen Sie auch:
Abschied aus dem steirischen Landtag: Christopher Drexler
Ex-Landeshauptmann
Christopher Drexler steigt aus der Politik aus
24.10.2025

Durch das Ausscheiden Drexlers wird zudem ein Mandat des Wahlkreises 2 (Oststeiermark) frei. Der nächste Listenplatz ohne Mandat ist Listenplatz fünf mit Theresia Heil, die Landtagsabgeordnete wird.

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
177.597 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.251 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf