Werner Amon übernimmt Präsidium von Drexler

Werner Amon, bis zum Regierungswechsel im Vorjahr steirischer Bildungslandesrat und nun Landtagabgeordneter für die ÖVP, galt bereits als Favorit auf die Nachfolge von Christopher Drexler, der die Politik verlässt und in die Privatwirtschaft wechselt. Heute früh tagte der Landesparteivorstand der ÖVP, und für die Loyalität, die der Weststeirer beim Regierungswechsel im Vorjahr zeigte, wurde er nun belohnt: Einstimmig kürten die Schwarzen das ÖVP-Urgestein aus Groß St. Florian zum Zweiten Landtagspräsidenten. Gewählt werden muss er zwar erst im Landtag, aber das ist nur noch Formsache.