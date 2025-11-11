Wo Schüler mit Hund und Pferd auf „Du und Du“ sind

Ausbildung von Tiertrainern

Der Fokus liege auf der praktischen Arbeit, aber auch auf Tiergesundheit und Verhaltenslehre. Die LFS ist als zertifizierter Betrieb für die „Tiergestützte Intervention“ durch den Ausbau des Ausbildungszweiges der Kleintierhaltung auch Vorreiter im Bereich Green Care. Und vor fünf Jahren wurde mit der Ausbildung von Tiertrainern ein weiterer Meilenstein gesetzt.