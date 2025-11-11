Vorteilswelt
„Tiergestützte Arbeit“

Wo Schüler mit Hund und Pferd auf „Du und Du“ sind

Niederösterreich
11.11.2025 11:00
Lehrgangsleiterin Silvia Brandstätter mit Schülerinnen Sarah und Melanie sowie Direktor Stefan ...
Lehrgangsleiterin Silvia Brandstätter mit Schülerinnen Sarah und Melanie sowie Direktor Stefan Amon, Teschl-Hofmeister und Verena Kucera und Karin Zenger.(Bild: Jürgen Mück)

Vorreiter bei „Tiergestützter Therapie“: Die Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn punktet mit praktischer Arbeit und fachgerechtem Umgang mit Tieren. Und das bereits seit zehn Jahren. 

Ein ganzes Jahrzehnt „Tiergestützte Arbeit“ (TGA) in der Ausbildung wurde nun an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) in Hollabrunn gefeiert. Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte zum Jubiläum und hob die Vorreiterrolle der Fachschule hervor. „Schwerpunkte der TGA-Ausbildung sind tiergestützte Einsätze und Angebote sowie die artgerechte Tierhaltung und die Ernährung“, erklärt Lehrgangsleiterin Silvia Brandstätter.

Die LFS Hollabrunn nimmt eine Vorreiterrolle ein und zeigt, dass mit hoher fachlicher sowie sozialer Kompetenz die Beziehung zwischen Mensch und Tier nutzbringend eingesetzt werden kann.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Ausbildung von Tiertrainern
Der Fokus liege auf der praktischen Arbeit, aber auch auf Tiergesundheit und Verhaltenslehre. Die LFS ist als zertifizierter Betrieb für die „Tiergestützte Intervention“ durch den Ausbau des Ausbildungszweiges der Kleintierhaltung auch Vorreiter im Bereich Green Care. Und vor fünf Jahren wurde mit der Ausbildung von Tiertrainern ein weiterer Meilenstein gesetzt. 

Niederösterreich

