Flucht vor der Polizei endete im Krankenhaus

Am Sonntag entzog sich ein 57-Jähriger im Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) einer Polizeikontrolle. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und flüchtete vor den Beamten. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.
Sonntagabend gegen 18.30 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Pkw auf der B76 in Richtung Bad Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) unterwegs. Aufgrund einer mutmaßlichen Alkoholisierung des Lenkers wurde eine Polizeistreife gerufen. Sie konnte den Pkw auf Höhe des Straßenkilometers 32,5 wahrnehmen und versuchte ihn mittels Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu bewegen.
Schwere Verletzungen nach Überschlag
Der Fahrer ignorierte die Signale der Beamten und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Unmittelbar vor dem Ortsgebiet Steyeregg verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich in einem Waldstück zum Stillstand.
Die Polizisten retteten den bewusstlosen Mann aus dem stark beschädigten Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 57-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Deutschlandsberg gebracht. Ein Alkotest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.