Flucht vor der Polizei endete im Krankenhaus

Schwere Verletzungen nach Überschlag

Der Fahrer ignorierte die Signale der Beamten und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Unmittelbar vor dem Ortsgebiet Steyeregg verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich in einem Waldstück zum Stillstand.