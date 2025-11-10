Vorteilswelt
Keine Verletzten

Einfamilienhaus stand in Brand: Ursache unklar

Steiermark
10.11.2025 09:16
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Im Bezirk Graz-Umgebung geriet am Sonntagabend ein Einfamilienhaus in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt.

In Sankt Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) waren am Sonntagabend zahlreiche Einsatzkräfte bei einem Feuer im Einsatz. Ein Einfamilienhaus ist aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits ein Teil des Gebäudes in Flammen.

Handfeuerlöscher im Einsatz
Die Schwester des Hausbesitzers, die nebenan wohnt, hatte die Rauchentwicklung bemerkt und gemeinsam mit ihrem Ehemann versucht, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher über ein geborstenes Fenster einzudämmen. Die Feuerwehren Steinberg-Rohrbach und St. Oswald- St. Bartholomä, die mit insgesamt 47 Kräften vor Ort waren, konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus, verletzt wurde demnach niemand. Ein Bezirksbrandermittler wurde zur Klärung der Brandursache hinzugezogen, die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Steiermark

