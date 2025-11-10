Einfamilienhaus stand in Brand: Ursache unklar

Handfeuerlöscher im Einsatz

Die Schwester des Hausbesitzers, die nebenan wohnt, hatte die Rauchentwicklung bemerkt und gemeinsam mit ihrem Ehemann versucht, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher über ein geborstenes Fenster einzudämmen. Die Feuerwehren Steinberg-Rohrbach und St. Oswald- St. Bartholomä, die mit insgesamt 47 Kräften vor Ort waren, konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.