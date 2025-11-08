LIVE: Marquez and Acosta battle for the lead

"Try again tomorrow"

"We know that our bike is suffering badly from tire wear, but we made the best of it. We were very close, closer than in Malaysia, so we'll try again tomorrow," said Acosta, who also finished second in qualifying for Sunday's Grand Prix (14:00/live ServusTV). Bezzecchi set the fastest time, Fabio Quartararo (Yamaha) was third fastest. World championship runner-up Alex Marquez ended up in the gravel after a crash and will start the penultimate race of the year from the second row.