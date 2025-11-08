MotoGP
LIVE: Marquez and Acosta battle for the lead
Alex Marquez prevailed in a tough three-way battle for victory ahead of Pedro Acosta and Marco Bezzecchi to win the Portimao sprint race.
KTM rider Pedro Acosta narrowly missed out on victory in the MotoGP sprint race in Portimao in the absence of injured world champion Marc Marquez. The Spaniard was only beaten by his compatriot Alex Marquez on a Ducati by 0.120 seconds on Saturday in Portugal after temporarily leading the race. Italian Aprilia rider Marco Bezzecchi finished third, 0.637 seconds behind.
"Try again tomorrow"
"We know that our bike is suffering badly from tire wear, but we made the best of it. We were very close, closer than in Malaysia, so we'll try again tomorrow," said Acosta, who also finished second in qualifying for Sunday's Grand Prix (14:00/live ServusTV). Bezzecchi set the fastest time, Fabio Quartararo (Yamaha) was third fastest. World championship runner-up Alex Marquez ended up in the gravel after a crash and will start the penultimate race of the year from the second row.
