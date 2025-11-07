Kein Preisanstieg bei regionalem Klimaticket

Wer die Öffis nutzt, muss ab kommendem Jahr teils deutlich tiefer in die Taschen greifen. Die Jahreskarte der Wiener Linien wird um 26 Prozent teurer, das Klimaticket Österreich um knapp 19 Prozent. Auch der Selbstbehalt der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt wird ab dem kommenden Jahr um zehn Euro teurer.