Kein Preisanstieg bei regionalem Klimaticket

Im Gegensatz zu den Wiener Linien steht Niederösterreich beim Preisanstieg der Öffis auf der Bremse: Die Kosten des „Klimatickets Region“ bleiben auch im kommenden Jahr unverändert.
Wer die Öffis nutzt, muss ab kommendem Jahr teils deutlich tiefer in die Taschen greifen. Die Jahreskarte der Wiener Linien wird um 26 Prozent teurer, das Klimaticket Österreich um knapp 19 Prozent. Auch der Selbstbehalt der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt wird ab dem kommenden Jahr um zehn Euro teurer.
Die Erhöhung der Tarife ist ein Griff in die Geldbörse unserer Leistungsträger, die tagtäglich auf die Öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Da machen wir nicht mit.
Verkehrslandesrat Udo Landbauer
„Da machen wir sicher nicht mit“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Zusammen mit seinem burgenländischen Amtskollegen Heinrich Dorner verkündete er daher, dass es beim „Klimaticket Region“ keine außerordentliche Preisanpassung geben wird.
Weiterhin 533 Euro
„Die Jahreskarte kostet auch per 1. Jänner 2026 weiterhin 533 Euro“, erklären die beiden Politiker. Das Ticket ermöglicht die Nutzung aller Linien des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) in Niederösterreich und im Burgenland. „Wer arbeitet, wer pendelt, wer das Land am Laufen hält, verdient Unterstützung und nicht zusätzliche Belastung“, betont Landbauer.
