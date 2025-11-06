Schoko-Diebe verursachen bei ihrer Flucht Unfall

Es ist einer der wohl „süßesten“ Polizei-Einsätze des Jahres: Drei Rumänen waren mit einem vollen Einkaufswagen aus einem Supermarkt gelaufen. Bei der Flucht verursachten sie noch am Parkplatz einen Blechschaden und wurden wenig später geschnappt. Die Beute wurde sichergestellt: Schokolade im Wert von rund 300 Euro.
Ein Zeuge hatte Montagnachmittag in Bruck an der Leitha bemerkt, wie zwei Personen mit dem vollen Einkaufswagen aus dem Supermarkt stürmten. Sie liefen zielgenau zu einem Pkw, dessen Lenker bereits wartete. Und er hatte es offensichtlich eilig. Der Mann trat aufs Gaspedal, verursachte aber noch am Parkplatz einen Blechschaden. Die Flucht gelang trotzdem.
Am Grenzübergang geschnappt
Sie dauerte allerdings nicht besonders lange. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw wenig später am Grenzübergang Nickelsdorf angehalten werden. Im Inneren befanden sich drei Rumänen im Alter von 20, 26 und 54 Jahren – und die gestohlene Schokolade im Wert von 300 Euro. Die süße Beute wurde von der Polizei sichergestellt. Das Trio, das sich geständig zeigte, wurde angezeigt.
