Schoko-Diebe verursachen bei ihrer Flucht Unfall

Am Grenzübergang geschnappt

Sie dauerte allerdings nicht besonders lange. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw wenig später am Grenzübergang Nickelsdorf angehalten werden. Im Inneren befanden sich drei Rumänen im Alter von 20, 26 und 54 Jahren – und die gestohlene Schokolade im Wert von 300 Euro. Die süße Beute wurde von der Polizei sichergestellt. Das Trio, das sich geständig zeigte, wurde angezeigt.