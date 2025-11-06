150 Feuerwehrleute retten Kirche vor den Flammen

„Geschlossener Einsatz schützte Kirche“

In den frühen Morgenstunden war das Feuer unter Kontrolle, die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. „Der nächtliche Großeinsatz verdeutlicht einmal mehr die hohe Professionalität und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Region. Durch das entschlossene Handeln der Einsatzkräfte konnte nicht nur ein noch größerer Sachschaden verhindert, sondern auch das historische Kirchengebäude erfolgreich geschützt werden“, lobt man beim Bezirksfeuerwehrkommando.