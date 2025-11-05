Wiener Ball-Boom sprengt alle Erwartungen

Wiener Tanzbeine in der globalen Glamour-Auslage

Die Branche reitet auf einer wachsenden Welle: Die Jugend hat Bälle als „Instagrammable Moments“ für Social-Media-Selfies für sich entdeckt. Die Veranstalter haben darauf mit immer mehr Erlebniswert und Opulenz reagiert, was den Zustrom noch mehr steigert, auch und gerade aus dem Ausland: Glamouröse Postings von Wiener Bällen werden rund um die Welt auf Handys angeschaut und lassen dort den Wunsch wachsen, selbst dabei zu sein. Inzwischen kommt auf großen Bällen rund ein Drittel aller Besucher aus dem Ausland, schätzt Schmid.