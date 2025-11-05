Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

600.000 Gäste erwartet

Wiener Ball-Boom sprengt alle Erwartungen

Wien
05.11.2025 16:30
Fast alle großen Bälle sind schon längst ausverkauft.
Fast alle großen Bälle sind schon längst ausverkauft.(Bild: Starpix/ Alexander Tuma)

Ein Zustrom von immer mehr internationalen Gästen und jungem Publikum lässt die Wiener Ballsäle aus allen Nähten platzen. Noch nie wurden so viel Gäste und so viel Umsatz für die Stadt erwartet. Der Wermutstropfen dabei: Für Wiener wird ein spontaner Besuch eines großen Balls immer schwerer.

0 Kommentare

Schon vor dem offiziellen Beginn der Wiener Ballsaison am 11. 11. purzeln die Rekorde der kommenden Saison: Demnächst anstehende Traditionsbälle wie der Rauchfangkehrer-, der Immobilien- oder der Jägerball sind längst ausverkauft, der Opernball sowieso. Selbst dort, wo der Vorverkauf erst beginnt, wie beim Wissenschaftsball, türmen sich schon Vorreservierungen bis an den Rand der Kapazitäten.

Tipps für Steirer und andere Balltiger
Der Tipp von Hofburg-Chef Armin Egger: Wer einen der heuer 18 Bälle in der Wiener „Ballzentrale“ erleben will, sollte schon jetzt Karten für Bälle im Jänner kaufen. Für den Steirerball am 9. Jänner etwa gibt es noch welche. 600.000 Ballgäste sind heuer laut einer Umfrage im Auftrag der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) zu erwarten. Das sind 80.000 mehr als letztes Jahr, obwohl schon damals das Resümee lautete: „Mehr als ausverkauft geht nicht.“

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Dass doch noch etwas geht, liegt an zwei Faktoren: Erstens erfahren jetzt auch die kleineren unter den rund 300 Wiener Bällen immer mehr Zuspruch, zweitens weichen viele Veranstalter inzwischen auf Frühling, Sommer und Herbst aus. Außerdem werden die Besucher heuer laut Prognosen pro Kopf auch um sieben Prozent mehr ausgeben als voriges Jahr. 235 Millionen Euro sollen so in der Stadt ausgegeben werden, „und das in wirtschaftlich angespannten Zeiten – das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen“, freut sich Dominic Schmid, WKW-Obmann für die Freizeitwirtschaft.

Wiener Tanzbeine in der globalen Glamour-Auslage
Die Branche reitet auf einer wachsenden Welle: Die Jugend hat Bälle als „Instagrammable Moments“ für Social-Media-Selfies für sich entdeckt. Die Veranstalter haben darauf mit immer mehr Erlebniswert und Opulenz reagiert, was den Zustrom noch mehr steigert, auch und gerade aus dem Ausland: Glamouröse Postings von Wiener Bällen werden rund um die Welt auf Handys angeschaut und lassen dort den Wunsch wachsen, selbst dabei zu sein. Inzwischen kommt auf großen Bällen rund ein Drittel aller Besucher aus dem Ausland, schätzt Schmid.

Von links: Dominic Schmid, Maria Neumann (WKW) mit Hofburg-Chef Armin Egger vor Wiener ...
Von links: Dominic Schmid, Maria Neumann (WKW) mit Hofburg-Chef Armin Egger vor Wiener Couture-Kreationen(Bild: Fernanda Nigro)

Der Zustrom internationaler Gäste verändert dabei zusehends die Ball-Kultur der Stadt: Entschlossen sich viele Wiener früher gern spontan zum Ballbesuch, wissen sie inzwischen, dass das meist ein aussichtsloses Unterfangen ist.

Lesen Sie auch:
Was hatte das Miniatur-Schiff zur Kaiserzeit mit Bällen zu tun?
Versteckte Tanzkarten
Kleine Kunstwerke: so sahen früher Ballspenden aus
20.02.2025
Unvergessliche Nacht
Die schönsten Bilder vom 67. Wiener Opernball
27.02.2025

Im Bewusstsein der Bevölkerung wandeln sich Bälle zusehends vom selbst genossenen Vergnügen zum touristischen Aushängeschild, auf das man laut Umfrage aber stolz ist: 71 Prozent sehen die Ballsaison demnach als „zentrales, kulturelles Ereignis, das Wien weltweit bekannt macht“ und sehen durch das Echo „das Image Wiens als internationale Kulturmetropole gestärkt“. Sie wissen offenbar: Auch wenn die Gäste aus dem Ausland kommen – das Geld bleibt in der Stadt.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
4° / 13°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wien
Wiener Staatsoper
70 Jahre Wiedereröffnung: Hochkultur & Gräueltaten
600.000 Gäste erwartet
Wiener Ball-Boom sprengt alle Erwartungen
Sexueller Missbrauch
Verurteilter Kinderdorf-Betreuer kann kaum Deutsch
„Wicked: Teil 2“
Jetzt Tickets für die Österreich-Premiere sichern!
Autofahrerin verletzt
Steine von Brücke auf Wiener Autobahn geworfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf