Fuhr plötzlich los

Neunjähriger auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Tirol
04.11.2025 17:53
Der Bub war Teil einer Kindergruppe und dürfte ohne Vorwarnung auf den Zebrastreifen gefahren ...
Der Bub war Teil einer Kindergruppe und dürfte ohne Vorwarnung auf den Zebrastreifen gefahren sein (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Schrecklicher Unfall am frühen Dienstagnachmittag auf einem Schutzweg in Zams in Tirol (Bezirk Landeck): Ein neunjähriger Bub ist von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Bub war laut Polizei plötzlich mit seinem Tretroller auf den Schutzweg gefahren.

Genau in dem Moment, als ein Slowake in seinem Auto den Zebrastreifen passierte, dürfte sich der Neunjährige aus einer Gruppe von Kindern gelöst haben und mit dem Scooter auf die Straße gefahren sein. Der 50-Jährige konnte den Zusammenstoß trotz einer sofortigen Vollbremsung nicht verhindern.

Trotz sofortiger Bremsung konnte der Pkw-Lenker die Kollision nicht verhindern.

Die Polizei

Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert
Der Neunjährige kam zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen. Passanten leisten rasch Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Im Anschluss wurde der Bub mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

