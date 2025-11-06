Wirbel um Bauprojekt in Frohnleitner Rintpark

„In meiner Jugend gab es hier regelmäßig Parkfeste samt Tanzboden und Bierzelt“, erzählt Gemeinderat Alexander Fleck (Grüne). Um dem Park neues Leben einzuhauchen, hätte seiner Meinung nach aber eine Sanierung der bestehenden Hütten gereicht. Jetzt müssen sieben Bäume für das Gebäude weichen. Das ist Fleck ein Dorn im Auge, vor allem, weil Frohnleiten mit über 80 Prozent Waldfläche als besonders grüne Gemeinde gilt.