Burg Rabenstein in Frohnleiten steht zum Verkauf

Es ist wohl das spektakulärste Objekt, das derzeit am steirischen Immobilienmarkt zu haben ist: Die ehrwürdige Burg Rabenstein in Frohnleiten, 25 Kilometer nördlich von Graz, steht zum Verkauf. Wer sich den Traum vom Burgherren-Dasein erfüllen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Die Burganlage, deren Wurzeln ins 12. Jahrhundert zurückreichen, ist mit stolzen 9.950.000 Euro inseriert.