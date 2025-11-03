290 jobs in jeopardy
Building materials retailer Quester has to file for insolvency
Building materials retailer Quester has to file for insolvency, 290 employees are threatened with losing their jobs. Reports were already circulating at the end of October that the company, which is rich in tratitions, was in financial difficulties and could no longer pay the October salaries.
The former family business, which opened a new tile flagship store in Vienna-Döbling in September, has changed hands three times since 2005 and has been owned by German turnaround specialist Callista Private Equity since June 2025.
Losses in the millions
According to the company register, the building materials retailer posted losses of EUR 7 million and EUR 15 million in 2023 and 2024 respectively. Quester lost market share, with turnover halving to 130 million euros over the past 20 years.
Family business founded in 1934
The company was founded in 1934 and developed into one of the leading building materials retailers in Austria after 1945. In 2005, the Quester family sold the company to the internationally active CRH Group based in Dublin. In 2019, the business went to the Dutch Building Materials Europe (BME) Group and in 2025, the German Callista took over the domestic building materials retailer.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
