Wütend und nicht mit Würde dem Alter entgegen

Zwar ist der Titel eine Anlehnung an Judith Butlers „Gender Trouble“, doch fokussiert das Stück wenig auf die Theorie des Alterns und mehr auf sehr reale Wunden, körperlich wie seelisch, die im Laufe der Jahrzehnte entstehen. Brachvogel webt ihre und die Erfahrungen vier weiterer Frauen zwischen 50 und 82 zu einem dichten Netz aus Erzählung, Performance und Körpertheater. Auf der Bühne stehen die Jungen: Nina Dafert, Tessa Rossak, Sarah Zelt, Michaela Tusch sprechen als und für die alten Frauen. Sie zeigen Stickdecken her, summen und surren wie der Chor der Frauen im Hintergrund, während sich die Haut auf den Leinwänden (das gelungene Bühnenbild stammt von Lisa Horvath) runzelt. Sie stopfen sich die Backen mit Münzen voll und reißen sich büschelweise Schambehaarung aus – mutig und intensiv.