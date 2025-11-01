Allerheiligen in der steirischen Landeshauptstadt

Neben der offiziellen Kranzniederlegung stand auch ein gemeinsames Gebet mit Pfarrer Matthias Weigold am Programm. Am Festakt nahmen unser Nachtbarland Slowenien, vertreten durch die Vizebürgermeisterin der Stadt Marburg an der Drau Davorka Pregl, und Professor Dr. Helmut Konrad für die Verbände der politisch Verfolgten teil. Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier vom Bläserensemble der Stadtpfarrkirche Graz und dem Musikerduo Maigl/Steinrück.