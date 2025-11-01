In NÖ wird zum Tod am allermeisten geschwiegen

Finanziell wird vorgesorgt

Die Mehrheit der Landsleute in Niederösterreich befasst sich folglich auch nicht mit der Gestaltung der eigenen Trauerfeier. 61 Prozent haben dazu vorab noch keine Festlegungen gemacht – und haben das auch nicht vor. Anders sieht es allerdings bei den finanziellen Vorkehrungen für das Begräbnis aus. Immerhin 42 Prozent haben vorgesorgt, damit die Kosten die Beerdigung abgedeckt sind. Im bundesweiten Durchschnitt hat das nur etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung schon getan.