Epstein affair
Now Prince Andrew loses his last title
After months of pressure surrounding Prince Andrew's scandals, it is now clear: he must relinquish his remaining royal titles and honorary posts. This was confirmed by Buckingham Palace this evening.
King Charles III is now apparently drawing the consequences - and with full force! The ongoing headlines surrounding Andrew's former links to US sex offender Jeffrey Epstein were simply too much. The Queen's second eldest son has been refraining from official duties since 2022 and living like a bored teenager. Now it's finally over: his remaining titles are also to be "put in abeyance".
The fact that the fallen royal will also have to move out of his Royal Lodge estate is likely to hit him particularly hard. In future, Andrew will only be known as Andrew Mountbatten-Windsor and no longer as Prince and will move from his residence at Royal Lodge to "private accommodation", the palace explains.
Allegations of sexual abuse of a minor
In the recently published book entitled "Nobody's Girl", US-American Virginia Giuffre, who died in April, repeated her accusations against Andrew that he had sexually abused her after she had been brought to him by Epstein - the term "sex trafficking" is commonly used for this. According to US law, she was still a minor at the time.
"These reprimands are deemed necessary despite his continued denial of the allegations against him," the palace explained. "Their Majesties wish to make it clear that their thoughts and deepest sympathies have been and will continue to be with the victims and survivors of all forms of abuse."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
