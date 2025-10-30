Fußgängerin (38) von Pkw erfasst und verletzt

In der Tiroler Gemeinde Fritzens kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der L223 zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau (38) wollte die Fahrbahn in einem ampelgeregelten Baustellenbereich überqueren, wobei es auf der Fahrbahn zur Kollision mit einem herannahenden Pkw einer 59-Jährigen kam, wie die Polizei schildert.