Fußgängerin (38) von Pkw erfasst und verletzt

Am Donnerstag ist eine Frau beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und dadurch verletzt worden. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und dann mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
In der Tiroler Gemeinde Fritzens kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der L223 zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau (38) wollte die Fahrbahn in einem ampelgeregelten Baustellenbereich überqueren, wobei es auf der Fahrbahn zur Kollision mit einem herannahenden Pkw einer 59-Jährigen kam, wie die Polizei schildert.
Mit der Rettung ins Krankenhaus
Durch den Unfall wurde die Frau verletzt, die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 38-Jährige mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.
