Warum Grazer Eltern nun einen Schlafsack bekommen

Junge Eltern hängen vielfach zu stark am Smartphone und schenken ihren Kindern zu wenig Aufmerksamkeit. Mit einem „Handy-Schlafsack“ will die Stadt Graz nun daran erinnern, wie wichtige Offline-Zeit für Erwachsene und Babys ist.
Wer kennt das Bild nicht (vielleicht sogar von sich selbst): Eltern, die auf das Handy starren, statt sich ihrer Kinder zuzuwenden. Babys und Kleinkinder brauchen allerdings viel Aufmerksamkeit. Fehlende Interaktion und digitale Ablenkung können ihre Sprachentwicklung bremsen, die emotionale Bindung schwächen und laut einer aktuellen Studie sogar die Herzfrequenz erhöhen.
„Die ersten drei Lebensjahre sind ein sensibles Zeitfenster. Kinder lernen von Anfang an am besten durch Nachahmung, durch echte Erfahrungen mit Menschen, Tier und Natur sowie durch körperliche Bewegung. Wer da präsent ist, legt ein starkes Fundament für das ganze Leben“ sagt Ines Pamperl, ärztliche Leiterin des Grazer Familienamts.
Kleine Stofftasche für das Handy
Die Stadt Graz startet jetzt eine Kampagne, um das bewusst zu machen: mit einem Öffi-Sujet und einem Handy-Schlafsack. Das ist eine kleine Stofftasche, die symbolisch dazu einlädt, das Handy zumindest zwischendurch wegzulegen. „Mit der Kampagne wollen wir Eltern darin bestärken, bewusst Handy-freie Momente in den Familienalltag einzubauen – der Handy-Schlafsack soll als eine kleine Erinnerung dienen“, sagt die neue Grazer Familienstadträtin Claudia Unger (ÖVP).
Gerald Friedrich, Leiter des psychologischen Dienstes, ergänzt: „Der Handy-Schlafsack ist ein Symbol: Er zeigt, dass auch digitale Geräte mal Pause brauchen – und dass diese Pause allen guttut. Wir wissen: Kinder brauchen klare Regeln. Aber genauso brauchen sie Erwachsene, die ihnen dabei helfen, diese Regeln im Alltag auch umzusetzen.“
Eltern, die erstmals eine Elternberatungsstelle der Stadt Graz besuchen, bekommen den Handy-Schlafsack als Geschenk und zusätzlich einen 50-Euro-Graz-Gutschein. Erhältlich ist der Handy-Schlafsack auch im Amt für Jugend und Familie (Kaiserfeldgasse 25) sowie im Kindermuseum FRida & freD.
