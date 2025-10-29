Warum Grazer Eltern nun einen Schlafsack bekommen

Kleine Stofftasche für das Handy

Die Stadt Graz startet jetzt eine Kampagne, um das bewusst zu machen: mit einem Öffi-Sujet und einem Handy-Schlafsack. Das ist eine kleine Stofftasche, die symbolisch dazu einlädt, das Handy zumindest zwischendurch wegzulegen. „Mit der Kampagne wollen wir Eltern darin bestärken, bewusst Handy-freie Momente in den Familienalltag einzubauen – der Handy-Schlafsack soll als eine kleine Erinnerung dienen“, sagt die neue Grazer Familienstadträtin Claudia Unger (ÖVP).