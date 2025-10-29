Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Entwaldungsgesetz

Warum Forstwirte „Bürokratie-Monster“ bekämpfen

Steiermark
29.10.2025 09:00
Künftig werden Waldbauern wohl sämtliche Holzverkäufe in einem Online-System der EU genau ...
Künftig werden Waldbauern wohl sämtliche Holzverkäufe in einem Online-System der EU genau erfassen und dokumentieren müssen.(Bild: Pail Sepp)

Die EU-Entwaldungsverordnung sorgt auch nach Ankündigung von Erleichterungen für heftige Kritik. Was das Gesetz für steirische Waldbauern in der Praxis bedeuten würde.

0 Kommentare

Gut gemeint ist nicht gut gemacht: So lässt sich die EU-Entwaldungsverordnung aus Sicht der heimischen Forst- und Holzwirtschaft auf den Punkt bringen. Was steckt hinter dem vor zwei Jahren in Brüssel beschlossenen Gesetz, dessen Umsetzung stark umstritten ist?

Grundsätzlich soll dadurch weltweit die Rodung von Wald zugunsten von Agrarflächen gebremst werden. Sprich: Produkte, für deren Herstellung entwaldet wurde, sollen weder am europäischen Markt landen, noch exportiert werden. Das betrifft etwa Soja, Kaffee, Rinder oder eben den Rohstoff Holz an sich.

Erleichterungen als „Etikettenschwindel“?
Österreich ist zwar als Niedrigrisikoland eingestuft, aber dennoch betroffen. ÖVP-Agrarminister Norbert Totschnig und zahlreiche Branchenvertreter laufen seit Monaten dagegen Sturm – kürzlich verkündete die EU-Kommission nun Erleichterungen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Für den steirischen Landwirtschaftskammer-Präsidenten Andreas Steinegger sind diese aber nur „Etikettenschwindel“. Er prangert nach wie vor überbordende Bürokratie an. Was würde konkret auf Forstwirte zukommen? Unter anderem muss sich jeder, der Holz verkauft – vom kleinen Nebenerwerbsbauern bis zum großen Forstbetrieb -, online in einem EU-Informationssystem registrieren. Zudem ist eine Sorgfaltserklärung fällig, inklusive digitaler Erfassung von Flächen und genauer Eingabe, welches bzw. wie viel Holz entnommen wird. Daraufhin bekommt man eine Nummer, mit der die Herkunft des Holzes in der gesamten Lieferkette nachvollzogen werden kann.

Zitat Icon

Unsere Waldbesitzer brauchen echte, praxistaugliche und strukturelle Erleichterungen statt nutzloser Beruhigungspillen. Ehrliche Entbürokratisierung schaut anders aus!

Andreas Steinegger, LWK-Präsident Steiermark

Bild: Jauschowetz Christian

Waldbauern stehen vor erheblichem Mehraufwand
Paul Lang, Obmann des Waldverbands Steiermark, berichtet von „mieser Stimmung“ in der Waldbauernschaft: „Wir wirtschaften seit Jahrzehnten nachhaltig, die Waldflächen nehmen bei uns ja zu, und jetzt wird man in einen Topf mit Ländern wie Brasilien geworfen. Die Verordnung würde erheblichen Aufwand bedeuten.“

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Stocker, EU-Bauernbund-Präsident Alexander Bernhuber und CDU-Chef Friedrich Merz ...
Überarbeiteter Entwurf
ÖVP stellt der EU beim Waldgesetz einen Baum auf
13.10.2025

Das Gesetz soll für große und mittlere Unternehmen Ende dieses Jahres, für Klein- und Kleinstunternehmen – worunter Bauern fallen – Ende 2026 in Kraft treten.

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
167.281 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.187 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.006 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf