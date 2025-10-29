Warum Forstwirte „Bürokratie-Monster“ bekämpfen

Für den steirischen Landwirtschaftskammer-Präsidenten Andreas Steinegger sind diese aber nur „Etikettenschwindel“. Er prangert nach wie vor überbordende Bürokratie an. Was würde konkret auf Forstwirte zukommen? Unter anderem muss sich jeder, der Holz verkauft – vom kleinen Nebenerwerbsbauern bis zum großen Forstbetrieb -, online in einem EU-Informationssystem registrieren. Zudem ist eine Sorgfaltserklärung fällig, inklusive digitaler Erfassung von Flächen und genauer Eingabe, welches bzw. wie viel Holz entnommen wird. Daraufhin bekommt man eine Nummer, mit der die Herkunft des Holzes in der gesamten Lieferkette nachvollzogen werden kann.