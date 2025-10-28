Neuer Schützenkalender im Zeichen des Miteinanders

Zu sehen sind auch Marketenderinnen aus ganz Tirol und Bayern, Jungschützen sowie Orte, die jedem Schützen wohl ein Begriff sein sollten. So gibt es etwa Motive vom Schloss Prösels in Völs am Schlern, von der Falkenmoosalm bei Achenkirch, von Fähnrichen der Bataillone Oberes Iseltal und dem Lienzer Talboden oder dem Partnerschaftstreffen zwischen Sexten, Sillian und Wörgl. Auch die Gedenkfeier anlässlich „10 Jahre – An der Front“ in Vielgereuth/Folgaria in Welschtirol gibt es zu sehen.