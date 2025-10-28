Neuer Schützenkalender im Zeichen des Miteinanders

Wie jedes Jahr bringt der Bund der Tiroler Schützenkompanien einen neuen Kalender auf den Markt. Darin sind Bilder aus der Heimat verewigt. Die Ausgabe für das Jahr 2026 steht im Zeichen des Miteinanders.
„Miteinander für unsere Heimat“ – so lautet das Motto des neuen Schützenkalenders für das Jahr 2026. Zahlreiche Veranstaltungen und Beteiligungen der heimischen Schützen im Jahreslauf wurden darin verewigt und sollen einen Rückblick auf die Geschichte der Schützen sowie auf Ereignisse und Orte in allen Tiroler Landesteilen geben.
Viele Jubiläen und Festakte aus dem heurigen Jahr
Der Bund der Tiroler Schützenkompanien konnte bei der Auswahl der Motive aus zahlreichen großen Festakten in diesem Jahr wählen. So etwa das Landesschießen anlässlich der 75-Jahr-Feier in Innsbruck, 50 Jahre Alpenregion oder 30 Jahre Verband Tiroler Schützen.
Zu sehen sind auch Marketenderinnen aus ganz Tirol und Bayern, Jungschützen sowie Orte, die jedem Schützen wohl ein Begriff sein sollten. So gibt es etwa Motive vom Schloss Prösels in Völs am Schlern, von der Falkenmoosalm bei Achenkirch, von Fähnrichen der Bataillone Oberes Iseltal und dem Lienzer Talboden oder dem Partnerschaftstreffen zwischen Sexten, Sillian und Wörgl. Auch die Gedenkfeier anlässlich „10 Jahre – An der Front“ in Vielgereuth/Folgaria in Welschtirol gibt es zu sehen.
Rückseiten mit historischen Fakten
Das Besondere am Schützenkalender ist auch im kommenden Jahr wieder die Rückseite der einzelnen Kalenderblätter. Diese sind in gewohnter Weise mit dem Thema der Vorderseite, mit historischen Fakten und weiteren Infos aufgearbeitet.
Der Schützenkalender für das Jahr 2026 kann ab sofort in der Bundeskanzlei des Bundes der Tiroler Schützenkompanien in der Brixner Straße 1 (Bauernbundhaus) in Innsbruck zum Preis von 12 Euro pro Stück erworben werden. Infos unter 0512/56 66 10 oder kanzlei@tiroler-schuetzen.at
