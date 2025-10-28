Schönster Platz: der Schatz der Himmelstreppe

Seit 1907 verbindet die Mariazellerbahn St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell – 84 Kilometer Geschichte auf 760 Millimetern Spurweite. Durch das Dirndltal, über Viadukte, vorbei an Höfen, Wäldern und Wasserfällen schlängelt sich die längste Schmalspurbahn Österreichs durchs Herz des Landes. 1911 wurde sie elektrifiziert – als erste Gebirgsbahn ihrer Art. Bis heute fährt sie mit eigenem Takt: 25 Hertz Bahnstrom, gespeist aus dem EVN-Kraftwerk Erlaufboden. Während die Welt mit 50 Hertz pulsiert, hat die Mariazellerbahn ihren eigenen Rhythmus. Und dieser Rhythmus wurde nun mit dem Sieg bei „9 Plätze – 9 Schätze“ des ORF ausgezeichnet.