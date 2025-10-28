Wenn die Motorsäge direkt ins Herz trifft

Ab Freitag, 31.10., findet im tschechischen Ort Peršlák nahe zum Waldviertel das „Holz- und Herz Motorsägen-Kunstfest“ statt. Waldviertler Alexander Kaufmann weiß, worauf es bei der besonderen Kunstform ankommt.
Das Waldviertel besteht bei Weitem nicht nur aus Wald und Holz, sondern ist auch ein Hotspot für zahlreiche Künstler, die daraus wunderschöne Skulpturen schnitzen. Alexander Kaufmann hat vor 15 Jahren mit dem „Schnitzen“ angefangen. „Man fängt mit kleinen Sachen an, dann arbeitet man sich immer weiter nach vorne“, erzählt er der „Krone“. Sein erstes Werk war eine hölzerne Eule, dann ein heiliger Josef. Heute schwärmt seine Gattin Silke von eindrucksvollen Figuren wie zum Beispeil eine hölzerne Rose.
Immer mehr Frauen greifen zur Motorsäge
„Carving“, also das Schnitzen sei aber ein Hobby für Jung und Alt, berichtet Herr Kaufmann. Im Schnitzverein sind einige Mitglieder aus dem Waldviertel, aber auch international ist die Kunstform beliebt. Das älteste schnitzende Mitglied, Franz Traunfellner, ist 72 Jahre alt und fertigt nach wie vor Skulpturen an. „Aber auch immer mehr Frauen sind bei den Schnitz-Events dabei“, betont seine Frau.
Der Umgang mit der Motorsäge als Zimmerer sei natürlich von Vorteil, „aber auch viele Bildhauer und Gärtner“ zieht es zur Holzkunst, sagt Kaufmann. Jährlich veranstalten die Austrian Carving Fans Events, bei denen die Schnitzkunst live geformt wird. Zwischen meterweiten Holzklötzen und tausenden Sägespänen, die durch die Luft fliegen kommen verschiedene Motive hervor: ein Auto, ein lebensgroßes Pferd, Heiligenfiguren. „Man muss auch immer den Maßstab vorher berrechnen“.
Sicher geht auch mal etwas schief – was die Kunst betrifft. Verletzt hat sich noch aber noch niemand bei den Events.
Künstler und Zimmerer Alexander Kaufmann
Motorsägen-Event am Halloween Wochenende
Wer jetzt unbedingt die Luft von frisch geschnittenem Holz und Benzin schnuppern will, der hat zwei Möglichkeiten: am 8. – und 9. November findet ein hauseigener Schnitzkurs bei Alexander Kaufmann statt. Noch früher, am kommenden Wochenende, bietet sich ein Event in Tschechien an. Von Halloween bis Sonntag findet im wunderschönen Waldhotel Lesní Hotel Peršlák, Nová Bystřice, das Holz & Herz Motorsägen-Kunstfest statt. Dabei wird auch die österreichsiche Schnitzszene dabei sein mit Speed Carving, Workshops und Wettbewerben. Der Eintritt ist frei, es werden jedoch Spenden für zwei bedürftige Kinder, jeweils aus Tschechien und dem Waldviertel gesammelt.
Mehr Infos unter: www.waldviertel-exklusiv.at
