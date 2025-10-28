Wenn die Motorsäge direkt ins Herz trifft

Motorsägen-Event am Halloween Wochenende

Wer jetzt unbedingt die Luft von frisch geschnittenem Holz und Benzin schnuppern will, der hat zwei Möglichkeiten: am 8. – und 9. November findet ein hauseigener Schnitzkurs bei Alexander Kaufmann statt. Noch früher, am kommenden Wochenende, bietet sich ein Event in Tschechien an. Von Halloween bis Sonntag findet im wunderschönen Waldhotel Lesní Hotel Peršlák, Nová Bystřice, das Holz & Herz Motorsägen-Kunstfest statt. Dabei wird auch die österreichsiche Schnitzszene dabei sein mit Speed Carving, Workshops und Wettbewerben. Der Eintritt ist frei, es werden jedoch Spenden für zwei bedürftige Kinder, jeweils aus Tschechien und dem Waldviertel gesammelt.

Mehr Infos unter: www.waldviertel-exklusiv.at