Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich bin nicht fertig“

Harris denkt laut über erneute Kandidatur nach

Außenpolitik
25.10.2025 17:00

In einem Interview mit der BBC spricht Kamala Harris davon, sich vielleicht noch einmal für das Präsidentenamt aufstellen zu lassen. Sie „könne sich vorstellen, Präsidentin zu sein“. Sicher sei diese Entscheidung aber noch nicht.

0 Kommentare

Trotz ihrer Niederlage gegen Donald Trump bei der Wahl 2024 schließt Kamala Harris es nicht aus, erneut für die US-Präsidentschaft zu kandidieren. Es könne sein, dass sie eines Tages Präsidentin werde, sagte sie in einem Interview mit der BBC.

„Könnte mir vorstellen, Präsidentin zu sein“
Harris sagte, sie könne sich vorstellen, „möglicherweise“ eines Tages Präsidentin zu sein, und zeigte sich zuversichtlich, dass es in Zukunft eine Frau im Weißen Haus geben werde.

Damit machte sie die bislang deutlichste Andeutung, dass sie 2028 nach ihrer Niederlage gegen Donald Trump im vergangenen Jahr erneut kandidieren könnte. Zugleich wies sie Umfragen zurück, die sie als Außenseiterin für die Nominierung der Demokraten darstellen.

2024 verlor Kamala Harris. Wird sie Donald Trump am Ende beerben?
2024 verlor Kamala Harris. Wird sie Donald Trump am Ende beerben?(Bild: AFP)
Harris sagte im Interview, sie könne sich eine erneute Präsidentschaftskandidatur vorstellen.
Harris sagte im Interview, sie könne sich eine erneute Präsidentschaftskandidatur vorstellen.(Bild: AFP/MARIO TAMA)

„Liegt mir im Blut“
Harris war von 2021 bis zu Trumps zweitem Amtsantritt im Januar 2025 Vizepräsidentin unter Joe Biden. Davor war sie Senatorin und kalifornische Generalstaatsanwältin. Jetzt sagt sie über ihre politische Zukunft: „Ich bin noch nicht fertig. Mein ganzes Leben war dem Dienst gewidmet - das liegt mir im Blut.“

Lesen Sie auch:
Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris
Vier Monate früher
Trump stoppt Personenschutz für Ex-Rivalin Harris
29.08.2025
„Nutzt Macht aus“
Kamala Harris ruft zu Widerstand gegen Trump auf
01.05.2025
Über Wahlkampf
Trump will Buch von Harris „gerne sehen“
01.08.2025

Harris attackiert Trump
In dem Interview schoss Kamala Harris scharf gegen Trump: „Es gibt viele, die sich seit dem ersten Tag unterworfen haben – die am Fuß eines Tyrannen niederknien.“ Sie kritisierte damit US-Unternehmen und Institutionen, die sich ihrer Meinung nach zu leicht den Forderungen des US-Präsidenten beugen. Die amerikanische Regierungssprecherin Abigail Jackson reagierte abfällig auf Harris‘ Aussagen: „Als Kamala Harris die Wahl krachend verloren hat, hätte sie den Hinweis verstehen sollen – das amerikanische Volk interessiert sich nicht für ihre absurden Lügen.“

Harris: Ihre Warnungen hätten sich bewahrheitet
Die ehemalige Vizepräsidentin sagte außerdem, sie habe gegen Donald Trump schon während ihres Wahlkampfes gewarnt und ihre Warnungen hätten sich als richtig erwiesen. „Er sagte, er werde das Justizministerium instrumentalisieren – und genau das hat er getan.“

Zur Suspendierung von Jimmy Kimmels Late-Night-Show, nachdem sich dieser über den Tod von Charlie Kirk lustig gemacht hatte, sagte sie: „Schauen Sie, was passiert ist, wie er zum Beispiel Bundesbehörden benutzt, um politische Satiriker anzugreifen … Seine Haut ist so dünn, dass er keine Kritik in Form eines Witzes erträgt.“ Deshalb würde Trump versuchen, eine ganze Medienorganisation zum Schweigen zu bringen, um so die Oberhand zu behalten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kamala HarrisDonald Trump
BBC
KandidaturPräsidentschaft
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
251.295 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.530 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
194.564 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Außenpolitik
Wer in Frage kommt
Drexler verlässt Politik: ÖVP sucht den Nachfolger
„Ich bin nicht fertig“
Harris denkt laut über erneute Kandidatur nach
Hilfe für Soldaten
Freund von Trump spendet Riesensumme an Regierung
Starmer-Kritikerin
Lucy Powell ist neue Vizechefin der Labour-Partei
Debatte um Maßnahme
Weniger Überstunden steuerfrei: Widerstand wächst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf