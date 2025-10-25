Harris denkt laut über erneute Kandidatur nach

Zur Suspendierung von Jimmy Kimmels Late-Night-Show, nachdem sich dieser über den Tod von Charlie Kirk lustig gemacht hatte, sagte sie: „Schauen Sie, was passiert ist, wie er zum Beispiel Bundesbehörden benutzt, um politische Satiriker anzugreifen … Seine Haut ist so dünn, dass er keine Kritik in Form eines Witzes erträgt.“ Deshalb würde Trump versuchen, eine ganze Medienorganisation zum Schweigen zu bringen, um so die Oberhand zu behalten.