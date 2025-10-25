Vorteilswelt
Wer in Frage kommt

Drexler verlässt Politik: ÖVP sucht den Nachfolger

Steiermark
25.10.2025 17:30
Christopher Drexler verabschiedet sich aus der Politik
Christopher Drexler verabschiedet sich aus der Politik(Bild: Jauschowetz Christian)

Christopher Drexler verabschiedet sich aus der Politik. Die ÖVP sondiert nun Kandidaten für das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten. Koalitionspartner FPÖ reagiert erst nach gut 24 Stunden auf die Nachricht. 

Auch wenn er bereits kurz nach seiner Angelobung als zweiter Landtagspräsident mit einem Wechsel in die Privatwirtschaft geliebäugelt hatte, überraschte Christopher Drexler am Freitag doch mit der plötzlichen Ankündigung, noch heuer die Politik komplett zu verlassen. Anfang 2026 wird er Personalverantwortlicher bei der im Gesundheitsbereich tätigen Sanlas-Holding.

Am 25. November wird Drexler seine letzte Sitzung im Landtag haben. Mit seinem Abgang wird der Stellvertreterposten von FPÖ-Landtagspräsident Gerald Deutschmann frei. Wen wird die ÖVP nominieren? „Bis zum 25. November werden die Parteigremien der steirischen Volkspartei tagen, und wir werden darin eine Entscheidung über seine Nachfolge diskutieren und treffen. Diesen Beschlüssen werde ich nicht vorgreifen“, hält Parteichefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom den Ball flach.

Das sind mögliche Kandidaten
Erfahrene Abgeordnete sind etwa der Südoststeirer Franz Fartek, der Obersteirer Armin Forstner und die Uni-Professorin Sandra Holasek. Ein heißer Anwärter ist sicher auch Ex-Landesrat Werner Amon, der bei der Neuaufstellung im Vorjahr eigentlich schon erste Wahl war.

Das Landtagsmandat Drexlers wird übrigens im Wahlkreis Oststeiermark nachbesetzt. Erste Kandidatin ist dort die Pöllauberger Vizebürgermeisterin Theresia Heil.

FPÖ würdigt Drexler als einzige Partei
Mit einem Tag Verzögerung reagierte – als einzige andere Landtagspartei – Koalitionspartner FPÖ. „Auch wenn wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, stand für mich im Umgang mit Christopher Drexler stets das Menschliche im Vordergrund. Er war in all den Jahren ein respektvoller politischer Mitstreiter, der seine Aufgaben mit großem Verantwortungsbewusstsein erfüllt hat“, würdigte Landeshauptmann Mario Kunasek seinen Vorgänger. Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller fand anerkennende Worte. 

Jakob Traby
