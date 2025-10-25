Drexler verlässt Politik: ÖVP sucht den Nachfolger

Am 25. November wird Drexler seine letzte Sitzung im Landtag haben. Mit seinem Abgang wird der Stellvertreterposten von FPÖ-Landtagspräsident Gerald Deutschmann frei. Wen wird die ÖVP nominieren? „Bis zum 25. November werden die Parteigremien der steirischen Volkspartei tagen, und wir werden darin eine Entscheidung über seine Nachfolge diskutieren und treffen. Diesen Beschlüssen werde ich nicht vorgreifen“, hält Parteichefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom den Ball flach.