Auto nun Totalschaden

Junger Alko-Lenker überschlug sich mit seinem Pkw

Steiermark
25.10.2025 12:58
(Bild: sos)

Schwer alkoholisiert war Freitagnacht ein 20-Jähriger mit seinem Wagen in Irdning-Donnersbachtal unterwegs – und verursachte einen schweren Unfall!

Laut Landespolizeidirektion war der junge Mann kurz nach 22 Uhr von Irdning Richtung Erlsberg unterwegs. Auf einmal verlor er laut Zeugenangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Leitplanke, kam dadurch von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Zum Glück konnte er sich selbst aus dem Unfallwrack befreien.

Kurz darauf wurde er vom zu Hilfe gerufenen Roten Kreuz erstversorgt, mit leichten Verletzungen und schwer alkoholisiert ins LKH Rottenmann eingeliefert. Sein Wagen ist ein Totalschaden.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Kommentare

Steiermark

