Junger Alko-Lenker überschlug sich mit seinem Pkw

Laut Landespolizeidirektion war der junge Mann kurz nach 22 Uhr von Irdning Richtung Erlsberg unterwegs. Auf einmal verlor er laut Zeugenangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Leitplanke, kam dadurch von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Zum Glück konnte er sich selbst aus dem Unfallwrack befreien.