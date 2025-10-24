Duel between the ÖFB players
Grüll dream goal secures Werder victory against Union
Marco Grüll scored a dream goal to secure Werder Bremen an important 1-0 win over Union Berlin in the German Bundesliga matchday eight opener. A total of five ÖFB internationals - Grüll, Marco Friedl, Romano Schmid (all Werder) and Christopher Trimmel and Leopold Querfeld (Union) - were on the pitch.
Grüll set off on a solo run in the 72nd minute. He finished with a humorless shot into the left corner of the net. He made the stadium in Bremen shake. In the end, it was the decisive goal of the match. Three important points for Werder.
It was the 27-year-old former Rapid player's second goal of the season. After their third win in eight games, Werder moved past the harmless Berliners.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
