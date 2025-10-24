Great concern for ÖFB ace
Arnautovic on crutches: “He’s in a lot of pain”
Big concern for Marko Arnautovic: The ÖFB star injured himself during Red Star Belgrade's Europa League game in Braga. "He's in a lot of pain," said coach Vladan Milojevic.
The 36-year-old had to be substituted in the 37th minute of the Serbian champions' 0:2 (0:1) draw in Portugal on Thursday with pain in his thigh. He had previously been hit on the left thigh with his knee by a Braga defender.
Arnautovic lay on the ground for several minutes with his face contorted in pain before he hobbled off the pitch, supported by two supporters, without putting any weight on his left leg. On leaving the stadium, "Arnie" had to rely on crutches - not a good sign!
Decisive games ahead
There is still no precise diagnosis, and Austria's team player will be examined more closely on Friday.
A prolonged absence would be a major setback for the ÖFB team. Team boss Ralf Rangnick's squad will play their World Cup qualifiers on November 15 in Cyprus and three days later in Vienna against Bosnia-Herzegovina.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.