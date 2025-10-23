First Bank Open
Matteo Arnaldi against Alexander Zverev – now LIVE
Round of 16 at the Erste Bank Open: Italian qualifier Matteo Arnaldi meets Germany's top star Alexander Zverev. We will be reporting live (see ticker below). Zverev won the first set 6:4.
Here is the live ticker:
Zverev had struggled to overcome the first hurdle on Tuesday. The world number three only prevailed against the British qualifier Jacob Fearnley after 2:20 hours, winning 6:4, 1:6 and 7:6(5).
Arnaldi won his opening match against US boy Aleksandar Kovacevic 7:5 and 6:4. Today, the Italian is aiming for a big surprise in Vienna ...
