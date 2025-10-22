Kindereinrichtungen wachsen „am laufenden Band“

Kaum war ein großes Kinderbetreuungsprojekt in Schwechat eröffnet, ging es schon zum nächsten Termin weiter nach Mistelbach: Dort sind zu den 13 bestehenden Kindergartengruppen in einem Neubau nun acht weitere hinzugekommen.
„Hier haben wir eines der größten Kindergartenprojekte des Landes“, verdeutlichte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Dimensionen des modernen Hauses für die jungen Mistelbacher. Hintergrund war eine Bedarfserhebung, die – nicht zuletzt aufgrund des Aufschwungs der Region im Herzen des Weinviertels durch A 5 und Schnellbahnausbau – rasantes Bevölkerungswachstum ergab.
„Eröffnungsreigen“ bei Erweiterungen im Kinder(betreuungs)-Bereich
Bei Investitionen in die kommunale Infrastruktur zeigen sich die „Früchte“ erst Jahre später: Ende 2022 erfolgte der Startschuss für die blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive, die Erweiterungen „am laufenden Band“ im ganzen Land bringen – zum Wohle der Jüngsten und deren (berufstätiger) Eltern durch mehr Betreuungsangebote: 555 neue Gruppen sind seither in Betrieb gegangen. „Nicht zuletzt dank der gut funktionierenden Kooperation mit den jeweiligen Kommunen“, betonte die Landesrätin. Und es geht weiter: Zeitnah im Terminkalender stehen bereits ähnliche Projekte in Randegg, Loosdorf bei Melk und Bischofshofen.
