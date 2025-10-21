Schrettl wechselt zum World-Tour-Team Astana!

Der U23-WM-Bronzene Marco Schrettl wechselt vom Team Tirol KTM zum kasachischen Astana-Rennstall in die World Tour!
Der 22-Jährige erhielt bei der Mannschaft unter Führung des umstrittenen Ex-Profis Alexander Winokurow einen Dreijahresvertrag bis Ende 2028.
Aufsehenerregender dritter WM-Rang
Diesen hatte Schrettl laut eigenen Angaben bereits im Frühsommer unterschrieben, also lange vor seinem aufsehenerregenden dritten Rang im Straßenrennen der WM in Kigali Ende September.
Der Wechsel zu Astana bedeutet für Schrettl keine Veränderung im Trainerumfeld, denn sein persönlicher Coach Helmut Dollinger ist bei den Kasachen im Betreuerstab tätig.
