Weltmeister Raphael Haaser will in die Weltspitze

Seine Comebacksaison sei „90 Prozent von Schmerzen geprägt“ gewesen. „Es war nicht immer lustig, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es besser wird. Das hat sich bis Juni gezogen.“ Seither ist Schwarz schmerzfrei. Und optimistisch für den Auftakt. „Mein Fokus lag bisher auf dem Riesentorlauf. Dort passt auch die Ausgangslage von der Startnummer am besten.“ In der „World Cup Starting List“ (WCSL) scheint er aktuell an 14. Stelle auf. Besser als 13. war er am Rettenbachgletscher noch nie. 2023 aber lag er sogar in Führung, als das Rennen nach 47 Läufern wegen Windes abgebrochen worden war.