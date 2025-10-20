NÖ: Rund um Neunkirchen bebte die Erde erneut

Um 13.54 Uhr wurden die Neunkirchner (NÖ) von einem leichten Rumpeln kurz aus der Ruhe gebracht. Ein Erdbeben der Stärke 3,2 wurde registriert. Schäden gibt es keine.
Im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich hat die Erde am Montag erneut gebebt. Um 13.54 Uhr wurden westlich von Neunkirchen Erschütterungen der Magnitude 3,2 registriert, berichtete GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst).
„Deutlich gespürt“
„Das Beben wurde von vielen deutlich verspürt, Gegenstände bewegten sich und ein Grollen des Untergrundes wurde wahrgenommen“, hieß es. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.
Ein kurzes Rumpeln, als würde ein Sattelschlepper am Haus vorbeirasen.
Bewohnerin aus Neunkirchen
Mehrere Erdbeben innerhalb kürzester Zeit
Es handelte sich um das fünfte Erdbeben binnen weniger Wochen im Bezirk Neunkirchen. Am 23. September waren im Raum Gloggnitz Erschütterungen der Magnitude 1,2 verzeichnet worden. Am 26. September wurden Erdstöße der Stärke 1,4 sechs Kilometer östlich des Semmerings verzeichnet.
Am 28. September erreichte ein Beben westlich von Gloggnitz eine Magnitude von 2,3. Am 2. Oktober wurden Erschütterungen der Stärke 1,8 im Bezirk registriert.
