Burden for FC Bayern?
Hoeneß fires back at critics: “Then I’ll leave …”
What coincidences there sometimes are in life: Just a few hours after Germany legend Sepp Maier advised his long-time friend and companion Uli Hoeneß to retire from the club close to both their hearts, FC Bayern, the former Bayern boss caused a stir with statements about his future plans!
At the Munich Marketing Congress, the 73-year-old Hoeneß did not comment on statements from specific critics - or even well-meaning friends like Maier - but it was clear that he does hear what is being said about him.
"That's not true at all!"
"It's always said that Rummenigge and Hoeneß are always chattering away. That's not true at all," Hoeneß said during a panel with entrepreneur Jochen Schweizer, according to the Bild newspaper.
"The moment we have the feeling ...
However: "The moment we have the feeling that FC Bayern is running the way we want it to," said Hoeneß, a departure would indeed be worth considering.
"I recently said: if you no longer like what I'm doing, then you have to tell me. Then I'll go - very quietly - to my mountain on Lake Tegernsee."
