Thiems emotionale Rückkehr auf den Center Court

„Publikum war sensationell“

Das eigentliche emotionale Highlight: Dominic Thiems umjubelte Rückkehr auf den Center Court der Stadthalle. Für das „BassLine“-Turnier schnürte die ehemalige Nummer drei der Welt wieder einmal die Tennisschuhe. Es war eine hochemotionale Angelegenheit, als er zum ersten Mal seit seinem Rücktritt vor einem Jahr genau, genau am gleichen Ort, wieder frenetisch gefeiert wurde. Er bewies, dass er auch nach einem Jahr Pause noch richtig starke Schläge im Repertoire hat. „Es hat extrem Spaß gemacht, bei Red Bull BassLine wieder am Center Court zu stehen. Es waren ein paar richtig gute Ballwechsel und Rallys dabei“, erklärte Dominic Thiem nach seinem Wien-Comeback für einen Abend. „DJ Instyle hat gute Musik aufgelegt, der Auftritt von RIAN war genial und das Publikum war sensationell. Die Leute haben drei Stunden Stimmung gemacht und man hat gemerkt, dass ein Format wie Red Bull BassLine richtig gut ankommt bei den Tennis-Fans.“