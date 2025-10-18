Thiems emotionale Rückkehr auf den Center Court

„Es hat extrem Spaß gemacht“, strahlte Dominic Thiem. Österreichs ehemalige Nummer eins feierte am Freitagabend seine emotionale Rückkehr auf den Center Court. Tatort: die mit 5000 Zuschauern gefüllte Wiener Stadthalle.
Sechs Tennisstars, DJ-Musik, spektakuläre Side-Acts sowie ein Live-Auftritt von Chartstürmer RIAN: Die Zuschauer der fünften Ausgabe von Red Bull BassLine 2025 in Wien kamen voll auf ihre Kosten. Tallon Griekspoor spielte beim innovativen Tie-Break-Turnier groß auf und holte dank einer Topleistung den Titel. Der 29-jährige Niederländer setzte sich im Finale gegen Alexei Popyrin aus Australien klar mit 5:3, 5:3, 5:0 durch.
„Publikum war sensationell“
Das eigentliche emotionale Highlight: Dominic Thiems umjubelte Rückkehr auf den Center Court der Stadthalle. Für das „BassLine“-Turnier schnürte die ehemalige Nummer drei der Welt wieder einmal die Tennisschuhe. Es war eine hochemotionale Angelegenheit, als er zum ersten Mal seit seinem Rücktritt vor einem Jahr genau, genau am gleichen Ort, wieder frenetisch gefeiert wurde. Er bewies, dass er auch nach einem Jahr Pause noch richtig starke Schläge im Repertoire hat. „Es hat extrem Spaß gemacht, bei Red Bull BassLine wieder am Center Court zu stehen. Es waren ein paar richtig gute Ballwechsel und Rallys dabei“, erklärte Dominic Thiem nach seinem Wien-Comeback für einen Abend. „DJ Instyle hat gute Musik aufgelegt, der Auftritt von RIAN war genial und das Publikum war sensationell. Die Leute haben drei Stunden Stimmung gemacht und man hat gemerkt, dass ein Format wie Red Bull BassLine richtig gut ankommt bei den Tennis-Fans.“
Schwärzler gewinnt
Die sechs Spieler warfen alles in die Waagschale, um bei Red Bull BassLine in die nächste Runde einzuziehen und noch eine Runde länger die grandiose Stimmung in der Wiener Stadthalle zu genießen. Vor allem Dominic Thiem bei seiner Rückkehr auf den Center Court und Österreichs Tennis-Youngster Joel Schwärzler spürten den Heimvorteil. Durch das Fan-Voting wurden die beiden Österreicher in Gruppe Blau gewählt – und trafen im direkten Duell aufeinander. Es war ein Generationenduell: auf der einen Seite der ehemalige Tennisstar und Grand-Slam-Sieger, auf der anderen Seite der 19-jährige Vorarlberger. Es war ein Duell auf Augenhöhe – in beiden Sätzen entschied bei 4:4 der letzte ausgespielte Punkt. Zwei Mal konnte Joel Schwärzler die Big Points für sich entscheiden.
Im zweiten Match musste Dominic Thiem musste gegen den späteren Sieger Tallon Griekspoor, Nummer 27 der ATP-Weltrangliste, antreten. Auch in dieser Partie war es die österreichische Tennisikone, die sich die ersten Satzbälle erarbeitete. Doch dann übernahm der Niederländer mit seinen schnellen Aufschlägen das Kommando und konnte mit einem 2:0-Sieg in Sätzen den Finaleinzug fixieren, wo mit Alexei Popyrin der Sieger aus Gruppe Rot wartete.
