Bundesliga-Trainer einig: Der VAR soll bleiben!

„Ich glaube, es hat keiner Bock darauf, wenn irgendjemand übersieht, dass von einem Meter der Ball klar mit der Hand ins Tor geschossen wird, und es wird nicht geahndet, weil es ein Mensch im Stadion nicht gesehen hat“, erklärte Rapid-Coach Stöger. „Wenn man das nicht mehr zurücknehmen kann, finde ich das ganz einfach komisch. Ich bin ein Freund davon, dass die ganz klaren Sachen geahndet werden.“ Auch Pacult, der in der Vergangenheit mit Kritik am VAR nicht hinterm Berg hielt, ist für einen Erhalt. „Wenn man den VAR wieder abschafft, machen wir einen Rückschritt. Es wird nicht passieren, wir wären das einzige Land in Europa. Da macht man sich ein Fass auf, das unnötig ist.“