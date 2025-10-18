Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Selbst Pacult dafür

Bundesliga-Trainer einig: Der VAR soll bleiben!

Bundesliga
18.10.2025 09:00
Peter Stöger, Peter Pacult und Ferdinand Feldhofer (von links): sind sich weitgehend einig: Die ...
Peter Stöger, Peter Pacult und Ferdinand Feldhofer (von links): sind sich weitgehend einig: Die Abschaffung des VAR wäre ein Rückschritt.(Bild: APA/APA, GEPA)

Das mögliche Aus des Video Assistant Referees (VAR) in Österreich findet kaum Unterstützung bei den Vereinen der Bundesliga. Viele Klubvertreter plädierten für eine Beibehaltung dieser Überprüfungsmöglichkeit. „Der VAR soll bleiben, keine Frage“, erklärte Neo-WAC-Coach Peter Pacult. „Die Abschaffung des VAR wäre ein falsches Zeichen“, meinte auch Sturm-Sportdirektor Michael Parensen. Ähnlich äußerten sich auch die Wiener Trainer Stephan Helm und Peter Stöger.

0 Kommentare

„Ich glaube, es hat keiner Bock darauf, wenn irgendjemand übersieht, dass von einem Meter der Ball klar mit der Hand ins Tor geschossen wird, und es wird nicht geahndet, weil es ein Mensch im Stadion nicht gesehen hat“, erklärte Rapid-Coach Stöger. „Wenn man das nicht mehr zurücknehmen kann, finde ich das ganz einfach komisch. Ich bin ein Freund davon, dass die ganz klaren Sachen geahndet werden.“ Auch Pacult, der in der Vergangenheit mit Kritik am VAR nicht hinterm Berg hielt, ist für einen Erhalt. „Wenn man den VAR wieder abschafft, machen wir einen Rückschritt. Es wird nicht passieren, wir wären das einzige Land in Europa. Da macht man sich ein Fass auf, das unnötig ist.“

Peter Pacult
Peter Pacult(Bild: GEPA)

Parensen: „VAR funktioniert in weiten Teilen“
Auch Parensen von Meister Sturm Graz sprach sich klar für den VAR aus. „Es wurde viel für die Akzeptanz des VAR gekämpft und er funktioniert auch in weiten Teilen. Der VAR ist im Sinne der Fairness ein Teil des modernen Fußballs. Ich denke auch, dass sich die Qualität weiter verbessern wird“, sagte der Deutsche. Auch Austria-Coach Helm ist ein Verfechter des VAR, „weil ich überzeugt bin, dass die Technologie dazu beiträgt, deutliche Fehlentscheidungen zu reduzieren.“ Die Abläufe müssten zwar noch optimiert und beschleunigt werden. „Aus meiner Sicht wäre es aber auf jeden Fall ein Rückschritt, wenn der VAR wieder abgeschafft wird.“

  So sieht das auch GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. „Es wäre ganz klar ein Rückschritt für Österreich auf internationaler Ebene, wenn wir ihn verlieren.“ Sein Spieler Dominik Frieser sieht hingegen die offene VAR-Zukunft gelassen. „Es ist nervig, wenn du ein Tor schießt und du musst warten, ob es zählt. Wenn er da ist, ist er da. Wenn nicht, dann nicht, mir ist es eigentlich egal“, sagte der Routinier.

Ferdinand Feldhofer
Ferdinand Feldhofer(Bild: APA/EXPA)

Semlic sieht „rückläufige“ Entwicklung
WSG-Trainer Philipp Semlic sieht derweil eine „rückläufige“ Entwicklung des VAR in Österreich. „Wenn du dann Einsparungen finanzieller Natur hast, dann musst du überlegen, was ist einsparbar“, sagte er. Der VAR sei zwar ein gutes Mittel, es stelle sich nur die Frage, wie er eingesetzt werde. Die wöchentlichen Rückblicke von VAR Österreich, in denen auf die VAR-Eingriffe des vorangegangenen Bundesliga-Wochenendes positiv wie negativ eingegangen wird, hält Semlic für verzichtbar. „Das ist Selbstbeweihräucherung oder ein Schutzmechanismus, den keiner braucht. Besser wäre es, wenn die betroffenen Vereine direkt kontaktiert werden.“

  Pacult erwartet auch künftig Debatten rund um die Ahndungen durch Schiedsrichter und VAR. „Natürlich wird es immer Diskussionen geben bei gewissen Entscheidungen.“ Für Stöger liegt das in der Natur der Sache. „Letztlich entscheiden es immer Menschen.“ Deswegen habe er zu Beginn der Diskussionen um den VAR „richtig gelacht, als gesagt wurde, es wird am Stammtisch nichts mehr geben. Ich finde, wir diskutieren viel mehr als früher am Stammtisch über diese Situationen.“

Sparzwänge könnten bis Jahresende über das Aus des VAR in Österreich entscheiden. „Ob und in welcher Form der VAR künftig stattfindet, ist noch völlig offen“, hatte Bundesliga-Vorstandschef Christian Ebenbauer kürzlich zur APA gesagt. Weil der gesamt zu verteilende Kuchen kleiner wird, ist die Liga gemeinsam mit dem ÖFB aktuell auf der Suche nach Einsparungspotenzial – eben auch beim VAR, der aktuell rund 1,5 Mio. Euro im Jahr kostet. „Das betrifft insbesondere Personal auf der einen Seite und technische Lösungen auf der anderen“, erklärte Ebenbauer, für den der inhaltliche Nutzen des VAR außer Frage steht.

Christian Ebenbauer
Christian Ebenbauer(Bild: GEPA)

Aktuell findet die Ausschreibung über potenzielle technische Dienstleister ab 2026 statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.693 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
92.670 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
91.644 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Bundesliga
Selbst Pacult dafür
Bundesliga-Trainer einig: Der VAR soll bleiben!
„Krone“-Stopplicht
Belebung
Krone Plus Logo
Debüt von Italiano
GAK-Flügelflitzer muss vor WM noch die Hymne üben!
Austria fokussiert
Helms Zapfenstreich und das Duell gegen einen „Ex“
Krone Plus Logo
Veilchen Sanel Saljic
Austrias Youngster: „Mache mir nicht viel Druck“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf