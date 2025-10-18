Bezzecchi räumt Möwe ab – und siegt trotzdem

„Es war ziemlich schwer, weil ich zu Beginn einen großen Vogel getroffen habe, was vor allem für ihn sehr unglücklich war. Aber auch für mich, da ich einen Schreck bekommen habe“, sagte Bezzecchi, der Fernandez drei Runden vor Schluss des Sprints überholte. „Glücklicherweise ist nichts am Motorrad kaputt gegangen, und es tut mir natürlich sehr leid.“ Bezzecchi hatte bereits Anfang des Monats den Sprint in Indonesien gewonnen.