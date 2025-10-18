„Goldene“ Finanztipps von den besten Experten

Gold auf Rekordkurs, Aktien im Höhenflug. Fallen die Kreditzinsen weiter, oder werden sie bald ansteigen – und wie geht es mit den Wohnungspreisen weiter? Fragen dieser Art werden bei der GEWINN-Messe am 23. und 24. Oktober in Wien beantwortet.
Wo das Geld die meiste Rendite oder die beste Wertsteigerung bringt, wird bei der jährlichen GEWINN-Messe, die am 23. und 24. Oktober im Messezentrum Wien stattfindet, geklärt. Denn dort gibt es viele Gratis-Tipps von den besten Fachleuten und eine Fülle von Kurzseminaren zu wichtigen Fragen in der Praxis.
Messe-Highlights
Darunter sind: Die besten Sparpläne, die attraktivsten Aktien und Fonds, Geldanlage in Wind- und Sonnenkraftwerke, was sind ETFs, spesengünstig Wertpapiere kaufen, richtig erben und vererben, worauf bei einem Kredit geachtet werden muss, wie schnell die Wohnungspreise steigen, wie ein Wohnungskauf am besten finanziert wird, wie Online-Trading funktioniert, ob an den Börsen die Tech-Rallye weitergeht (Stichwort: Künstliche Intelligenz), wie sich die Konjunktur entwickeln wird, welche Wirkung die Aus- und Einfälle von US-Präsident Donald Trump an den Börsen haben, welche die schlimmsten Anlegerfehler sind, Steuertricks vor dem Jahresende, wie riskant Bitcoin-Investments sind und welche österreichischen Aktien ein gutes Wachstumspotential haben.
Neben diesen kostenlosen (!) Kurzseminaren gibt es auch viele weitere Höhepunkte. Finanzminister Markus Marterbauer wird mit tausend Schülern in einem eigenen Saal diskutieren, und auf der GEWINN-Bühne werden wieder zahlreiche Firmenchefs von Dr. Georg Wailand live interviewt.
Namhafte Gäste der Gewinn-Messe
Die Liste ist eindrucksvoll: Voestalpine-General Eibensteiner wird ebenso am Podium sein wie Verbund-Chef Michael Strugl, Wienerberger-Boss Heimo Scheuch, Ralph Müller von der Wiener Städtischen, Uniqa-CEO Andreas Brandstetter, Flughafen-Vorstand Günther Ofner, Börsen-Chef Christoph Boschan, Norbert Haslacher (Frequentis), Ernst Huber (DADAT-Bank), Enver Sirucic (Bawag), Valerie Brunner (Raiffeisen Bank International), Claus Fischer (Münze Österreich), Maximilian Clary und Aldringen (Erste Group), Franz Gasselsberger (Oberbank), Thomas Arnoldner (A1 Telekom Austria Group), Stephan Büttner (Agrana), Andreas Klauser (Palfinger), Post-Boss Walter Oblin, Patrick Lackenbucher (B&C Holding), Florian Heindl (FACC), Manfred Stanek (Semperit), Hans Joachim Reinke (Volksbank/Union Invest) und viele mehr.
Ablauf und Tickets
Der Präsident der Wirtschaftskammer Harald Mahrer wird die Messe eröffnen und Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher Rede und Antwort stehen, genauso wie Industriellenvereinigungs-General Christoph Neumayer. Außerdem gibt es am Donnerstag eine große Abendveranstaltung über die Entwicklung der Weltwirtschaft.
Die Registrierung für den Besuch erfolgt unter gewinn.com/messe. Damit ist die Teilnahme bei der Abendveranstaltung und der Besuch der gesamten GEWINN-Messe gratis! Öffnungszeiten 9-19 Uhr, 1020 Wien, Messeplatz 1, Eingang Foyer Congress Center
