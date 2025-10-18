„Goldene“ Finanztipps von den besten Experten

Messe-Highlights

Darunter sind: Die besten Sparpläne, die attraktivsten Aktien und Fonds, Geldanlage in Wind- und Sonnenkraftwerke, was sind ETFs, spesengünstig Wertpapiere kaufen, richtig erben und vererben, worauf bei einem Kredit geachtet werden muss, wie schnell die Wohnungspreise steigen, wie ein Wohnungskauf am besten finanziert wird, wie Online-Trading funktioniert, ob an den Börsen die Tech-Rallye weitergeht (Stichwort: Künstliche Intelligenz), wie sich die Konjunktur entwickeln wird, welche Wirkung die Aus- und Einfälle von US-Präsident Donald Trump an den Börsen haben, welche die schlimmsten Anlegerfehler sind, Steuertricks vor dem Jahresende, wie riskant Bitcoin-Investments sind und welche österreichischen Aktien ein gutes Wachstumspotential haben.