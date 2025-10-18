„Theater!“ Mayer will doch nicht FIA-Boss werden

Die neuen Regularien, die nun wohl dafür sorgen werden, dass Ben Sulayem ohne Gegenkandidaten im Amt bestätigt wird, waren erst im Juni von der aktuellen Führung geändert worden. Um offiziell kandidieren zu dürfen, verlangt die FIA von allen Bewerbern bis spätestens 24. Oktober eine sogenannte Präsidentenliste mit zehn unterstützenden Personen. Diese Liste muss unter anderem sieben Vizepräsidenten für Sport enthalten, wobei alle sechs globalen Motorsport-Regionen durch mindestens eine Kandidatur vertreten sein müssen.