Wild klar unterlegen

Niederlagen für Rossi und Kasper in der NHL

US-Sport
18.10.2025 10:05
Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Patrick Smith)

Marco Rossi und Minnesota haben in Washington die zweite empfindliche Auswärtsniederlage hintereinander erlitten. Die Wild unterlagen den Capitals 1:5. Superstar Alexander Owetschkin führte Washington mit seinem 898. NHL-Treffer zum 3:1 im Schlussdrittel endgültig auf die Siegerstraße. 

Das einzige Minnesota-Tor erzielte Marcus Johannson zum 1:1. Rossi blieb wie beim 2:5 in Dallas ohne Punkt. Kaspers Detroit Red Wings unterlagen den Tampa Bay Lightning 1:2 nach Overtime.

Nach den ersten fünf Saisonpartien hält Kasper bei einem Tor. Rossi hat einmal getroffen und drei Vorlagen beigesteuert.

