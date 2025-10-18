Niederlagen für Rossi und Kasper in der NHL

Marco Rossi und Minnesota haben in Washington die zweite empfindliche Auswärtsniederlage hintereinander erlitten. Die Wild unterlagen den Capitals 1:5. Superstar Alexander Owetschkin führte Washington mit seinem 898. NHL-Treffer zum 3:1 im Schlussdrittel endgültig auf die Siegerstraße.
Das einzige Minnesota-Tor erzielte Marcus Johannson zum 1:1. Rossi blieb wie beim 2:5 in Dallas ohne Punkt. Kaspers Detroit Red Wings unterlagen den Tampa Bay Lightning 1:2 nach Overtime.
Nach den ersten fünf Saisonpartien hält Kasper bei einem Tor. Rossi hat einmal getroffen und drei Vorlagen beigesteuert.
